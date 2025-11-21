Piden que los boliches extiendan el horario de cierre hasta las 6 de la mañana

La discusión sobre la nocturnidad volvió a tomar fuerza en la ciudad. Mientras el Concejo Deliberante continúa analizando posibles cambios en la normativa, la Cámara de locales bailables presentó una propuesta concreta: extender el horario de cierre de los boliches hasta las 6 de la mañana, una hora más de lo permitido actualmente.

La concejal Eliana Chuchuy, presidenta de la comisión especial de nocturnidad, explicó en Somos la Mañana que la solicitud incluye también evaluar un aumento en la capacidad de público dentro de los locales. En este momento, la venta de alcohol finaliza a las 4 y el cierre de los boliches se fija a las 5.

Chuchuy aclaró que no habrá decisiones apresuradas. El proyecto aún debe debatirse con el resto de los concejales y, además, se espera abrir el diálogo con los vecinos. “La prioridad es la seguridad y el orden público. Extender una hora más podría generar cruces entre quienes salen del boliche y quienes ya están circulando para trabajar o volver a sus casas. Por eso, debemos evaluarlo con responsabilidad”, remarcó.

Durante el debate también se puso sobre la mesa la necesidad de capacitar al personal municipal que interviene en controles nocturnos y reforzar la prevención de incidentes vinculados al consumo excesivo de alcohol.

Según datos de la Policía, la conflictividad relacionada a la nocturnidad se duplica los fines de semana, especialmente los viernes, sábados y domingos.