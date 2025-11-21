La Municipalidad invertirá más de $600 millones para la puesta en valor de Plaza Evita

La intervención forma parte del Plan de Recuperación y Puesta en Valor de Plazas y Espacios Verdes, que prevé una renovación integral de distintos sectores de la ciudad.

El expediente, impulsado por la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales, contempla obras destinadas a revitalizar el espacio público mediante la incorporación de equipamiento urbano, nuevo arbolado y parquización, reconstrucción de caminerías perimetrales, accesibilidad, estaciones deportivas, un paseo gastronómico y la renovación total de luminarias con el objetivo de mejorar la seguridad del sector.

Según la documentación oficial, la Secretaría de Obras Públicas emitió la Nota de Pedido Nº 01892/2025 por un monto de $641.023.204,93, cifra refrendada por la Secretaría de Hacienda y con factibilidad financiera confirmada por la Subsecretaría de Finanzas.

La obra se encuentra contemplada dentro del Plan de Obras Públicas vigente, en el ítem que abarca refacción, refuncionalización y construcción de plazas con financiamiento de renta general. La Dirección General de Asesoría Legal de Obras Públicas y la Asesoría Legal de Hacienda avalaron el encuadre de la contratación dentro del Artículo 14 de la Ley Nº 8072 y su decreto reglamentario, que autoriza la modalidad de adjudicación simple.