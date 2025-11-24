Mejores que los mecánicos de Colapinto: Pirañas desarmaron un auto en Villa Diamante y el video se viralizó

Un impactante video que circula desde las últimas horas muestra el momento en que un grupo de delincuentes desarma por completo un auto de aplicación en una calle de Villa Diamante, provincide de Buenos Aires, a plena luz del día. Según lo registrado por una cámara oculta, en el “operativo piraña” intervinieron seis adultos y dos menores, quienes actuaron con rapidez para quitar partes del vehículo.

Las imágenes —que se viralizaron rápidamente— exhiben cómo el automóvil, que habría sido robado, es abordado por los sujetos, quienes en cuestión de minutos arrancan piezas y repuestos en medio de la vía pública, sin intentar ocultarse y frente a vecinos que observaron la secuencia con sorpresa e indignación.

El desarme se habría concretado en pocos minutos, siguiendo una mecánica organizada: mientras algunos forcejeaban puertas y levantaban el capot, otros retiraban elementos del interior y del exterior del vehículo, aprovechando la vulnerabilidad del rodado y la falta de vigilancia en la zona.

El video, grabado desde una vivienda cercana, permitió dejar en evidencia la participación de los ocho involucrados. La secuencia generó fuertes reacciones en redes sociales por la violencia del accionar y por la presencia de menores de edad participando del hecho.

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre detenciones o sobre el paradero de los responsables, como tampoco se informó si el conductor del vehículo de aplicación sufrió algún ataque previo al robo. La grabación, ampliamente difundida, podría convertirse en una pieza clave para la investigación.