Revelan más videos de la policía hot suspendida por TikTok

Más grabaciones de la oficial de la Policía de la Ciudad, que usaba el uniforme para TikTok, circulan en redes

Más grabaciones de la oficial de la Policía de la Ciudad, que usaba el uniforme para TikTok, circulan en redes

El caso de la oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Nicole Gabriela V., puesta a disponibilidad y sumariada por difundir contenidos en TikTok vistiendo el uniforme, sumó un nuevo capítulo de polémica con la reciente viralización de grabaciones adicionales. Aunque la agente ya enfrenta un proceso por lo que la fuerza califica como "conducta indecorosa", estos nuevos videos refuerzan las acusaciones de daño institucional.

En las últimas horas, más grabaciones de la oficial comenzaron a circular en redes sociales. Al igual que los clips que motivaron inicialmente el sumario, estos nuevos videos muestran a Nicole Gabriela V. en situaciones de ocio –como jugando al pool– mientras lleva puesto el uniforme reglamentario de la Policía de la Ciudad.

Para la institución, la difusión de este tipo de material constituye una falta grave que compromete seriamente su imagen. El uso del uniforme en actividades no autorizadas y en contenidos públicos viola directamente las regulaciones internas, afectando "notablemente el prestigio de la institución".

La oficial continúa suspendida mientras avanza la investigación interna. Su situación es compleja, dado que la polémica se inició cuando se conoció que, al momento de la primera viralización, estaba de licencia médica por una afección de salud.

Medida preventiva: La Policía de la Ciudad justificó su pase a disponibilidad como una medida necesaria para "preservar el orden y la tranquilidad pública".

Posible sanción: Aunque la investigación administrativa aún debe concluir, fuentes internas señalan que la exoneración es el desenlace más probable.

El caso definirá un nuevo precedente respecto al uso de redes sociales y la vestimenta reglamentaria por parte del personal de las fuerzas de seguridad.