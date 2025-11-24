VIDEO: Un jinete murió aplastado por su caballo durante una carrera cuadrera

Este domingo la ciudad de Añatuya en Santiago del Estero protagonizó una tragedia; un jinete perdió la vida tras sufrir un violento accidente durante una carrera cuadrera en un hípico local. El competidor cayó al suelo en plena competencia y fue aplastado accidentalmente por su propio caballo, que rodó de manera brusca sin poder frenar su marcha.

Los testigos captaron el momento en que el jinete perdió el control del animal durante la carrera, lo que provocó una caída abrupta. El caballo, incapaz de detenerse, lo impactó con todo su peso, causándole lesiones graves.

El hombre fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al nosocomio de la zona, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la complejidad de su cuadro, que incluía múltiples fracturas y un traumatismo encéfalo craneano grave, los profesionales dispusieron su derivación al hospital regional de Santiago. Sin embargo, falleció durante el traslado y llegó al centro de mayor complejidad sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Miguel, de 19 años, reconocido en el ambiente. Además, el caballo que montaba también sufrió lesiones severas y murió posteriormente.

Las autoridades ordenaron la realización de la autopsia para determinar con precisión la causa del deceso y citó a testigos y organizadores del evento. Tras el fatal episodio, se suspendieron los eventos programados hasta nuevo aviso.