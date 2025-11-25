Salta recibió más de 24 mil turistas y generó más de $8350 millones

Salta cerró el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional con 24.188 turistas y un impacto económico superior a los $8.350 millones, lo que representa un crecimiento del 24,8% respecto del mismo período de 2024.

La Provincia registró picos de ocupación superiores al 85%, impulsados por la hotelería, la gastronomía, el transporte, las excursiones y el comercio local.

El pernocte promedio se ubicó en 2,8 noches, en línea con el comportamiento habitual para esta época del año y favorable para un flujo económico sostenido.

La combinación de atractivos turísticos, servicios consolidados y eventos de relevancia, como el TC2000 en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”, contribuyó al desempeño equilibrado en toda la provincia.