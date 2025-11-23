El TC2000 convocó a más de 30 mil espectadores y confirmó a Salta como sede destacada del calendario nacional

El Autódromo “Martín Miguel de Güemes” vivió un domingo inolvidable con la final del TC2000, donde más de 30 mil personas colmaron las tribunas y sectores habilitados para acompañar la 11.ª fecha del campeonato 2025. La magnitud del público posicionó a Salta como una de las plazas más convocantes del calendario automovilístico nacional.

En una competencia de alto nivel técnico, Emiliano Stang se consagró ganador tras una actuación sólida que definió el cierre de un fin de semana histórico para la categoría. Durante la premiación, el Secretario de Deportes de la Provincia, Ignacio García Bes, entregó el trofeo al campeón y destacó el impacto que el evento generó en términos deportivos, turísticos y económicos.

Al respecto, la ministra Manuela Arancibia señaló: “El regreso del TC2000 a Salta confirma la capacidad de nuestra provincia para albergar eventos deportivos de primer nivel. La presencia de miles de espectadores y el acompañamiento de turistas de todo el país demuestra el impacto que el deporte genera en la economía y en la promoción de nuestro destino. Desde el Gobierno de la Provincia seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo deportivo y consoliden a Salta como sede de grandes competencias.”

El Gobierno provincial valoró la organización, el profesionalismo de los equipos y la notable presencia de público local, turistas nacionales y visitantes de países vecinos. A lo largo de todo el fin de semana, el autódromo se convirtió en un punto de encuentro para familias, aficionados y viajeros que eligieron Salta para unir turismo y deporte.

Con esta fecha, la provincia reafirma su liderazgo regional para el desarrollo de grandes eventos, potenciando su infraestructura deportiva y fortaleciendo el vínculo entre deporte, turismo y desarrollo territorial.