“El gobierno necesita cambios”, Villada explicó por qué deja el Ministerio de Gobierno

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, confirmó su salida del gabinete provincial y explicó que la decisión responde a una “necesidad de renovación” dentro del Gobierno de Salta.

Villada sostuvo que su salida fue producto de “días de mucha reflexión” y remarcó que no está en la política “para calentar una silla”, sino para aportar cuando corresponde y dar un paso al costado cuando el ciclo se cumple. “Hace tiempo siento que el gobierno necesita producir cambios. Hubo llamados de atención que no es aconsejable desoír. La gente demanda renovar el vínculo con los salteños”, señaló en FM Aries.

Recordó además su trayectoria dentro del espacio y aseguró que “el ciclo está terminado” para él dentro del gabinete. “Seguramente aparecerá alguien con más fuerza y vigor para afrontar lo que hoy necesita Salta”, expresó.

Sobre el contexto político, consideró que los resultados electorales, especialmente la derrota en Capital, fueron un “llamado de atención” que muchos dirigentes “eligieron desatender”. “No podemos hacernos los distraídos. Hay que escuchar más a la gente y hacer los cambios que los salteños piden”.

La salida será efectiva alrededor del 10 de diciembre, cuando se concreten los recambios legislativos y Sáenz anuncie la reorganización de su gabinete. "Soy protagonista de un tiempo; vendrá un equipo que seguramente será mejor", concluyó.