Salta acompaña al Presupuesto 2026: "Es importante tener una hoja de ruta", aseguró Villada

Salta se alinea con la agenda del Gobierno Nacional al acompañar la necesidad de contar con el Presupuesto 2026, considerándolo fundamental para brindar certidumbre económica al país y a las provincias. Así lo señaló el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, tras la reciente reunión del gobernador Gustavo Sáenz con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa Rosada.

En diálogo con FM Aries, Villada subrayó que el Presupuesto, con su aprobación, podría generar beneficios directos para los estados provinciales. "Tener presupuesto va a tener implicancias económicas, concretamente seguramente va a caer el riesgo país y, más allá digamos de las cuestiones técnicas, significa que va a bajar la tasa, eso es muy beneficioso no solamente para Nación sino para los estados provinciales", ponderó.

El funcionario insistió en la necesidad de avanzar con una hoja de ruta clara a nivel nacional. "Nosotros venimos señalando hace mucho tiempo la necesidad de avanzar en la sanción de un presupuesto a nivel nacional que nos dé certeza, que dé una hoja de ruta", sostuvo Villada, indicando que este fue el punto central de la conversación entre el gobernador y los funcionarios nacionales.

Más allá de esto, Villada aclaró que se siguen discutiendo obras de infraestructura pendientes, recordando el caso de la Ruta 40, el reclamo de las provincias por el reparto de recursos, especialmente el impuesto a los combustibles. El ministro se mostró optimista, al declarar: "Yo creo y confío que en diciembre va a haber presupuesto; esto es importante para la gente porque hace muchos años que nuestro país transita sin presupuesto".

Armando equipo

Respecto a la conformación del Gabinete provincial, tras las renuncias a disposición del gobernador por sus miembros, Villada defendió la actual estructura, aunque admitió que se buscan cambios para una mayor dinamización de la gestión: "Nosotros venimos trabajando ya desde el mismo día que asumimos este con una estructura bastante compacta de ministerio".

Villada destacó su propio caso como ejemplo de concentración de funciones: "Yo conduzco un ministerio que antes eran dos o tres, concentramos muchas funciones". Por ello, consideró que una reducción significativa de ministerios es compleja, ya que "es muy difícil" hacerlos desaparecer o fusionarlos.

Sin embargo, el ministro señaló que los cambios podrían enfocarse en las Secretarías “no tanto por una cuestión de ahorro económico, sino fundamentalmente para hacer que las decisiones sean más dinámicas, tengan mayor velocidad". Finalmente, reiteró que la decisión sobre quiénes continúan o se incorporan corresponde al gobernador, quien "seguramente pronto será el encargado de comunicar el nuevo rumbo".