Un motociclista terminó hospitalizado tras impactar con un taxi

Salta ya registra un accidente este martes en el macrocentro. El siniestro ocurrió en la intersección de calles Lerma y Rioja. Según testigos, el taxi circulaba por calle Lerma mientras que la moto lo hacía por La Rioja cuando, por razones que se investigan, ambos vehículos impactaron en la esquina.

Como consecuencia, el conductor de la motocicleta resultó herido y fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Personal policial y de Tránsito Municipal trabajan en el lugar, por lo que la intersección permanece momentáneamente cortada.

Se solicita a los conductores evitar la zona o circular con extrema precaución, publicó Frente a Frente.