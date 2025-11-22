Dos muertos en pocas horas: Grave accidente en barrio Constitución suma otra víctima fatal

Un violento choque ocurrido esta mañana, alrededor de las 10.30, en el barrio Constitución, en la zona este de la ciudad de Salta, dejó como saldo la muerte de un joven motociclista y otro gravemente herido. El siniestro se produjo cuando una motocicleta de 110 cc impactó con fuerza contra un camión de la empresa Agrotécnica Fueguina que prestaba servicio en el lugar.

Según testigos presenciales, la moto circulaba de manera irregular y ninguno de los dos ocupantes llevaba casco, un factor que habría agravado las consecuencias del impacto. Producto del fuerte choque, el conductor de la motocicleta murió en el acto, mientras que el acompañante fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, ingresando en código rojo debido a la gravedad de sus lesiones.

Personal policial y peritos trabajaron en la zona para establecer la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades. La Fiscalía interviniente inició las actuaciones correspondientes mientras se espera la confirmación oficial de la identidad de los jóvenes involucrados.

El accidente vuelve a poner en evidencia la importancia del uso obligatorio del casco y del respeto a las normas de tránsito, especialmente en motociclistas, quienes representan uno de los grupos más vulnerables en siniestros viales de alta energía.