Accidente fatal en la Ruta 34: Un motociclista murió tras chocar de frente contra una camioneta

Un grave accidente vial dejó como saldo la muerte de un motociclista en la madrugada de este sábado sobre la ruta nacional 34, a la altura de Ballivián, en el departamento General San Martín. El siniestro ocurrió cuando una motocicleta y una camioneta colisionaron de manera frontal por causas que la Fiscalía aún investiga.

Según las primeras informaciones, el motociclista —que circulaba desde Ballivián hacia Campichuelo— habría cruzado de carril, impactando de frente contra una camioneta que transitaba en sentido sur–norte. Como consecuencia del violento choque, el conductor de la moto falleció en el lugar.

Versiones extraoficiales indican que la víctima sería oriunda de Campichuelo, jurisdicción de Embarcación, aunque esta información todavía no fue confirmada por autoridades oficiales.

En el lugar trabajó Gendarmería Nacional, efectivos de la Policía de la Provincia y personal de salud. Dos ambulancias asistieron a los involucrados: una trasladó al conductor de la camioneta hacia un centro sanitario de Ballivián y la otra se dirigió al hospital de Embarcación.

Hasta el momento, no se difundió un parte oficial que confirme la identidad de las personas implicadas ni el estado de salud del ocupante de la camioneta. La investigación busca determinar las circunstancias del cruce de carril y las responsabilidades en el siniestro.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas debido a las tareas periciales y el retiro de los vehículos.