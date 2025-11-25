“En Salta hay pedófilos y pederastas que pagan por violar”, dijo Isabel Soria

En el marco de la investigación por una causa de trata que involucra a alumnas de un colegio salteño, Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, advirtió que "no se trata de prostitución, sino de pedófilos y pederastas que pagan por violar a menores".

La referente enfatizó que la investigación avanza de manera rigurosa y que las autoridades van a perseguir a todos los responsables, sin importar su poder económico. "No importa la plata que tengan, van a ir por cada uno de ellos, y van a caer absolutamente todos", dijo.

Soria criticó también la naturalización de la explotación sexual que observa en algunos sectores del sistema judicial y de la sociedad: “Me sorprende el desinterés social y cómo algunos abogados justifican el accionar de las redes de trata, diciendo que las chicas ‘eligieron’ esta situación. Esto desconoce la ley de trata, la coacción y el abuso sexual en la infancia. Es detestable”, expresó en Multivisión Federal.

La referente explicó que las víctimas eran amenazadas y coaccionadas constantemente. "Las filmaban, les sacaban fotos y las obligaban a entregar dinero bajo amenazas. Esta situación es extremadamente grave y peligrosa, y la sociedad no puede seguir naturalizándola”.

Soria pidió conciencia sobre quiénes consumen la explotación sexual, y recordó que detrás de estos delitos hay una sociedad pedófila y pederasta que muchas veces queda oculta: “En Salta hay un montón de pedófilos y pederastas que pagan por violar”, agregó.

Por último, la presidenta de Volviendo a Casa advirtió sobre los riesgos de exponer a las víctimas al mencionar nombres de colegios o detalles que permitan identificarlas: “Es un error grave. La prioridad es proteger a las víctimas y garantizar que la investigación avance sin ponerlas en peligro”.