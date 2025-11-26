Más control y transparencia: Efectivos de Güemes se entrenan para usar cámaras corporales

Las fuerzas policiales de la provincia ahora tendrán cámaras corporales, en este marco comenzaron las capacitaciones.

En esta ocasión, los efectivos de General Güemes, fueron capacitados por la jefa del Centro de Videovigilancia de Salta, Cecilia Cruz.

La jornada de formación se orientó en el uso de las cámaras corporales a Policías que se desempeñan en General Güemes.

Las cámaras corporales o bodycam tienen diferentes bondades técnicas, las cuales serán aplicadas en las fuerzas. Entre otros puntos, tienen como fin de optimizar su utilización en intervenciones que se realizan en distintos contextos del servicio de seguridad.

Participaron de la formación personal policial de distintas jerarquías y áreas del Distrito de Prevención 7.