Desmienten la muerte de una mujer trans en el interior de una comisaría en Rosario de Lerma

Durante la noche del miércoles, la comisaría N° 2 de Rosario de Lerma vivió momentos de tensión tras encontrar a una mujer trans, recientemente detenida, con indicios de ahorcamiento pero aún con signos vitales, por lo que se activó un protocolo para su asistencia y traslado al nosocomio local, donde lamentablemente perdió la vida.

InformateSalta dialogó con el Jefe de Prensa de la Policía de Salta, Flavio Peloc, quien informó lo sucedido antes, durante y posterior a la detención de la mujer trans identificada como Fernanda de unos 34 años de edad. "Habías sido demorada alrededor de las 20:30 en la plazal Evita de esa localidad, por encontrarse en ese momento consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y tambien se había negado a brindar sus datos en ese momento, lo hacía con otro masculino".

Los efectivos policiales, atentos a que : "esta persona se negaba al procedimiento, se la demora, se la traslada a la comisaría, se le hace la revisión médica correspondiente y es trasladada a la comisaría Segunda del distrito de intervención 11, que es la comisariá de Rosario de Lerma".

Una posterior a su demora, un efectivo la encontró en la celda con signos vitales pero con claras intenciones de haber intentado quitarse la vida: "Una vez que completa el procedimiento de identificación se constatan los datos el personal policial al dirigirse a la celda para darle la libertad, advierte que habría intentado quitarse la vida utilizando la remera que tenía puesta. De inmediato se practican maniobras de primeros auxilios, RSP, mientras se pide la ambulancia".

La ambulancia, según el registro, a las 21:48 realiza el traslado de esta persona hacia el hospital local. A horas 22.15 el personal médico informa que había fallecido, informó Peloc a nuestro portal.

Por estas horas se le practica la autopsia en Salta. Interviene el cuerpo de Investigadores del CIF, en un principio bajo la dirección de UGAP 1, pero quedó bajo la UFEM, a cargo de Lujan Sodero Calvet, conoció InformateSalta.

El Jefe de de Prensa sumo a su explicación que la mujer estaba por recuperar su libertad a la hora de haber ingresado, por ser una contravención menor y luego de ser identificada. Una hermana de la persona fallecida fue notificada sobre el hecho.