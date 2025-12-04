Tiraban escombros al río y los descubrieron: “Venimos trabajando muy fuerte para que eso no ocurra"

La Municipalidad de Salta volvió a intervenir ante casos de disposición ilegal de residuos en zonas prohibidas. En las últimas horas, dos personas fueron sorprendidas arrojando escombros en las márgenes del río Arias–Arenales, un punto donde se vienen detectando reiterados focos de dumping.

En uno de los hechos, un hombre fue encontrado justo en el momento en que se disponía a descargar grandes tachos con restos de obra desde su camioneta. Tras identificarlo, personal municipal lo acompañó hasta el Relleno Sanitario San Javier, donde los residuos fueron depositados de manera segura, tal como lo establece la normativa ambiental.

En diálogo con Informate Salta, el secretario de Ambiente de la Municipalidad, Martín Miranda, explicó la gravedad de la situación: “Lo que estaba vertiendo ahí son escombros muy grandes, restos de obra, y no era la primera vez. Hay gran cantidad de montículos de escombros en ese lugar y a la vera del río”, señaló.

Miranda remarcó que la cartera ambiental viene reforzando los controles:

“Venimos trabajando muy fuerte para que eso no ocurra. Hacemos patrullaje permanente a través de la Patrulla Ambiental”

El funcionario recomendó a los vecinos manejar de forma responsable los residuos de pequeñas refacciones hogareñas:

“Si realizan algún trabajo en baño o cocina, pueden acondicionar el escombro en cajas fuertes, cajas de cartón doble o bolsas reforzadas, de modo que el recolector de Agrotécnica pueda levantarlos sin problemas”, explicó.

Desde el municipio recordaron que arrojar residuos en cauces o espacios públicos constituye una infracción ambiental y que los operativos de control continuarán intensificándose para evitar nuevos basurales clandestinos.