No aprenden más: Los encontraron arrojando escombros en el río

Municipal03/12/2025
Desde la Municipalidad incrementaron los controles para quienes arrojan residuos o escombros en lugares no permitidos. 

En este caso, sancionaron a personas que estaban arrojando residuos en lugares indebidos como las márgenes del río Arias – Arenales.

Fueron dos casos. En primer lugar, un hombre que llevaba tachos con escombros en la caja de la camioneta, justo cuando estaba por empezar a arrojarlos, lo encontraron. Desde la Municipalidad, tomaron todos los datos y se lo trasladó hacia el relleno Sanitario San Javier para un depósito seguro de los restos de obras.

En el segundo caso, un hombre en un camión fue encontrado in fraganti arrojando los escombros, por lo que fue sancionado por arrojar sin permiso y por impacto ambiental.

Los vecinos que adviertan este tipo de situaciones pueden realizar las denuncias al 147, al 105 o mediante la APP Muni Salta.

