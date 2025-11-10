Más de 170 conductores dieron positivo en alcoholemia durante el fin de semana en Salta

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó los resultados del operativo preventivo realizado durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia. Los controles, a cargo de la Policía Vial, se desarrollaron en rutas provinciales, nacionales y calles de las distintas jurisdicciones.

En total, se fiscalizaron más de 10.500 vehículos en controles fijos y móviles. Como resultado, se detectaron 1.214 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Durante el operativo se practicaron 7.484 test de alcoholemia, de los cuales 173 conductores dieron resultado positivo. Las autoridades recordaron que en Salta rige la Ley de Tolerancia Cero, que establece sanciones severas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.

Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial destacaron que estos controles se enmarcan en una política sostenida de prevención y concientización, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y promover conductas responsables al volante.

“Seguimos fortaleciendo las tareas preventivas para cuidar la vida de los salteños. Conducir sobrio, respetar las normas y usar el cinturón de seguridad son medidas simples que salvan vidas”, remarcaron desde el organismo.