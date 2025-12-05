Se habilitó el tránsito en RN 51, pero piden no circular de noche

Desde Vialidad Nacional, se informó que se realizaron trabajo de despeje en la Ruta Nacional 51 los cuales provocaron cortes temporales desde anoche, entre las localidades de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres.

Entre los trabajos realizados, se incluyó el rescate de camiones que habían quedado varados.

A pesar de los trabajos de despeje que se realizaron, se pide a los conductores no utilizar la traza en horas de la noche, sobre todo porque están pronosticadas lluvias que pueden producir nuevos deslizamientos.