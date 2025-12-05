Se habilitó el tránsito en RN 51, pero piden no circular de noche

Se habilitó el tránsito en RN 51, pero piden no circular de nocheInterior05/12/2025
Desde Vialidad Nacional, se informó que se realizaron trabajo de despeje en la Ruta Nacional 51 los cuales provocaron cortes temporales desde anoche, entre las localidades de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres.
Entre los trabajos realizados, se incluyó el rescate de camiones que habían quedado varados.
A pesar de los trabajos de despeje que se realizaron, se pide a los conductores no utilizar la traza en horas de la noche, sobre todo porque están pronosticadas lluvias que pueden producir nuevos deslizamientos.
