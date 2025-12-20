Campo Santo tiene una nueva base para la División Motoristas de la Policía

Oficialmente, quedó inaugurada la base de la División Motoristas de Emergencias Policiales en Campo Santo. El acto estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras y el intendente de Campo Santo, Ignacio Taché.

Desde Seguridad destacaron que esta medida potenciará los patrullajes y será clave como refuerzo de otras áreas operativas como Seguridad Vial.

Esta acción se suma al refuerzo del parque automotor en la jurisdicción durante el 2025 con la incorporación de dos camionetas, un utilitario y motos.

Respecto al trabajo de seguridad en los barrios, Sola Usandivaras resaltó que la Policía realizó más de 300 operativos de Protección Ciudadana en el Departamento con resultados positivos como la detección y demora de personas con pedido de captura.

El Distrito de Prevención 7 brinda seguridad a más de 90 barrios de las localidades de General Güemes, Campo Santo, El Bordo, Cobos y Betania.