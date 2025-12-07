Un muerto en un violento choque en El Carril: Desvíos y tránsito reducido

El mediodía en El Carril se vio sacudido por un grave hecho vial que terminó con la vida de una persona y alteró por completo la rutina del pueblo. El accidente ocurrió alrededor de las 12 y obligó a un amplio despliegue de equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la colisión fue de tal severidad que policías y personal médico acudieron de inmediato y trabajaron de manera sostenida en el lugar del siniestro.

Las fuerzas de investigación continúan analizando cómo se produjo el episodio y cuáles fueron los factores que derivaron en este desenlace fatal. Hasta el momento, no se dieron a conocer los datos de la víctima.

El choque generó fuertes complicaciones en el tránsito y obligó a montar un operativo especial para permitir la labor de los peritos y ordenar la circulación vehicular.

Actualmente, la ruta 68 permanece habilitada únicamente en sentido norte–sur, mientras que quienes viajan desde el sur hacia el norte deben utilizar desvíos temporales hasta que la situación quede normalizada.