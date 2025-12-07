Dolor en Salta tras la muerte de una joven en un accidente de tránsito

El siniestro ocurrió a la salida de los boliches y dejó como víctima a una reconocida emprendedora salteña

El siniestro ocurrió a la salida de los boliches y dejó como víctima a una reconocida emprendedora salteña

Una joven conductora murió ayer por mañana en un violento accidente ocurrido en avenida Palacios al 2100, en la capital salteña, un hecho que generó profunda conmoción la provincia vecina. La víctima, identificada horas más tarde como Cintia Antonella Colque —reconocida emprendedora y copropietaria del local de indumentaria Estilo Chic— falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.30, en plena salida de los boliches de la zona. Según las primeras informaciones, Colque circulaba sola cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control de su auto y se estrelló contra un poste de cemento ubicado a un costado de la arteria.

Personas que abandonaban los locales nocturnos dieron aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de policías, bomberos y personal médico. A pesar de las maniobras de asistencia, no pudieron salvarla.

Peritos trabajaron durante varias horas para determinar si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad u otros factores que pudieron influir en la maniobra previa al choque, por lo que el tránsito en la zona permaneció parcialmente restringido.

La Justicia continúa con la investigación para esclarecer de manera precisa las circunstancias del accidente que terminó con la vida de la joven empresaria.