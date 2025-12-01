Accidente eléctrico en El Carril: tres trabajadores municipales resultaron heridos

En la tarde de este lunes, tres trabajadores municipales de El Carril resultaron heridos luego de que un mástil metálico, que estaban manipulando con la ayuda de una pala cargadora, hiciera contacto accidental con una línea de media tensión.

Según información preliminar, los operarios realizaban tareas con equipamiento municipal cuando una mala maniobra provocó que el mástil tocara un tendido eléctrico, generando una potente descarga. El impacto afectó directamente a los tres trabajadores que se encontraban en el lugar.

Uno de ellos sufrió heridas de mayor gravedad y fue derivado de urgencia, en código rojo, por personal del SAMEC hacia un centro de mayor complejidad. Los otros dos fueron trasladados al hospital local con lesiones de menor consideración, aunque bajo monitoreo médico.