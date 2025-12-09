El hallazgo sin vida de una joven penitenciaria abre dudas por contradicciones de testigos

Hay conmoción tras el hallazgo sin vida de Silvina V. (32), una joven madre que se desempeñaba como agente del Servicio Penitenciario de Salta, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo por la mañana en el camino a San Agustín, cerca del barrio Santa María de los Nogales, en La Merced.

Si bien la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) tomó intervención en el caso, la investigación avanza en medio de una creciente incertidumbre debido a las contradicciones en los relatos de las últimas personas que estuvieron con ella, lo que ha generado fuertes dudas en su familia.

Las primeras novedades del caso se centraron en una serie de inconsistencias entre los testigos que estuvieron con la joven en las horas previas al deceso. Según El Tribuno, Silvina se encontraba en una casa del barrio Limache la noche del sábado, participando en una supuesta fiesta que involucró alcohol y otras sustancias aparentemente.

La autopsia realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó que la causa de muerte de Silvina fue asfixia por ahorcamiento, estableciendo la data de la muerte en las primeras horas del domingo. Sin embargo, la familia ha expresado sus dudas, señalando que la joven no presentaba problemas económicos ni de otro tipo, teniendo una vida con proyectos, vivienda y auto propios, por lo que su muerte les resulta más que sospechosa.

El foco de las contradicciones recae en los presentes en Limache, específicamente en la pareja (mujer) de Silvina y el hermano de esta. Un familiar de la guardiacárcel denunció que las versiones sobre el estado de Silvina eran opuestas: mientras que uno de los habitantes de la casa aseguró que ella no había bebido, su pareja declaró que sí estaba ebria antes de irse del lugar.

Las dudas se agravaron cuando se conoció la extraña forma en que Silvina abandonó la casa. Su pareja declaró que la joven se fue en su auto, un VW Gol, tras enojarse, pero lo hizo sin llevar consigo sus pertenencias esenciales: ni sus documentos, ni su dinero, ni su celular, ni el carné de conducir. Esta misma pareja fue quien denunció la desaparición al 911 a las 8 de la mañana.

La secuencia del hallazgo también alimenta la incertidumbre: cerca de las 9:30, un hombre la encontró en un acceso al barrio Santa María. Este testigo reportó que los pies de la joven tocaban el piso, y que el VW Gol estaba justo al lado del árbol, con la puerta del acompañante abierta y la música encendida a todo volumen.

Sumado a esto, la familia denunció haber tenido acceso a una cámara privada que mostró que el auto de Silvina ingresó al barrio a las 7:55 de la mañana y que, posteriormente, "salieron personas caminando" de esa zona, según el relato del familiar. Ante estas marcadas contradicciones temporales y la ausencia de sus pertenencias, la familia ha sido clara en su denuncia: "No queremos aventurar nada, pero algo le pasó en ese domicilio" de Limache.