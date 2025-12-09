Encontraron sin vida a una agente del Servicio Penitenciario

El domingo en horas de la mañana, Silvina V. (32) fue encontrada sin vida en B° Portal camino a San Agustín en el km 3.

El cuerpo de la mujer, quien se desempeñaba como agente del Servicio Penitenciario, aparentemente presentaba golpes.

Por el momento no descartan ninguna hipótesis, aunque la investigación podría apuntar a la posibilidad de un suicidio, informó Orán Conectado.

Madre de un niño, había despedido recientemente a su madre, y según trascendió habría mantenido conflictos con su expareja.

La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) lleva adelante la investigación, la cual avanzaría en el día de hoy con la autopsia a realizar buscando precisar las causas de su deceso.