La Navidad se prendió en la provincia: Así se ven los arbolitos en los diferentes municipios de Salta

La Navidad se encendió oficialmente en toda la provincia, y los municipios se esmeraron en adornar sus plazas y espacios públicos, creando un verdadero espectáculo que celebra el espíritu festivo.

La diversidad de estructuras y diseños demuestra que cada rincón de Salta tiene su propia manera de recibir diciembre.

La creatividad se destacó en el Valle de Lerma, donde Rosario de Lerma sorprendió a sus vecinos al armar una estructura que va más allá del clásico pino: se trata de una especie de casa navideña que invita a los visitantes a entrar y ver el arbolito desde dentro, generando una experiencia inmersiva. Cerca de allí, La Merced llenó de adornos festivos toda su plaza principal, creando un paisaje digno de postal.

El Norte también se vistió de fiesta, especialmente en Tartagal, donde la iluminación fue protagonista. La plaza central se encendió por completo, atrayendo a una gran cantidad de gente para disfrutar del espectáculo de luces. Por su parte, Campo Santo hizo las delicias de los más chicos al recibir la visita del mismísimo Papá Noel.

En el corazón de la Puna, San Antonio de los Cobres optó por la tradición y ubicó su árbol navideño junto a la histórica parroquia San Antonio de Padua. Finalmente, y como es costumbre, Salta Capital no podía quedarse atrás, encendiendo su tradicional árbol que, un año más, se erige como el punto de encuentro en la emblemática Plaza 9 de Julio, marcando el centro del espíritu navideño provincial.