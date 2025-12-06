Habrá un amplio operativo de tránsito por las actividades por el día de la Virgen

Municipal06/12/2025
virgen procesión tránsito (2)

Este lunes en el marco de las festividades por el día de la Inmaculada Concepción de María se realizará la tradicional procesión. 

Las actividades en Capital se concentrarán en la parroquia León XIII - Nuestra Señora del Valle. Desde allí a partir de las 17:00 partirá la procesión por distintas calles céntricas.

Desde tránsito informaron que habrá cortes preventivos y retenciones al paso en las siguientes calles: Lerma – Mendoza – Lavalle – La Rioja – Lerma – San Juan – Córdoba – Mendoza

Los cortes serán en Mendoza – Córdoba – Lerma – San Juan

Las retenciones serán en  Catamarca, Santa Fe, Lavalle, La Rioja, Lerma, San Juan y Córdoba

cortes de transito procesión virgen salta capital

