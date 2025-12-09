Comercios de Salta esperan que la reforma laboral alivie los costos de emplear gente

La presentación del proyecto de reforma laboral por parte de Nación mantiene expectativas en distintos sectores, en el caso del Comercio de Salta, estaría siendo positivamente esperado.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, señaló que se mantienen positivos, ya que la legislación vigente no fue buena.

En diálogo con FM Aries, dijo que este cambio puede traer mejoras, pidiendo que no se anticipen a rechazos o apoyos sin conocer el contenido final de la iniciativa.

“No se puede estar en la negativa por las dudas. Primero hay que ver que sale, y luego trabajar en conjunto”.

Uno de los principales desafíos es el costo laboral actual, ya que en un sueldo de un millón de pesos aproximadamente, los empleadores deben afrontar entre 700.000 y 900.000 pesos en cargas sociales e impuestos.

La litigiosidad laboral es otra arista a debatir, ya que, según Herrera, en los juicios el empleado no gana, sino que lo hacen los abogados, además que el sistema actual no ayuda a la creación de empleo formal.

La incertidumbre política y económica afectan al sector, en un contexto donde los sindicatos, según dice Herrera, no hicieron nada para que haya más empleo formal.