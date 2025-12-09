Robaron en un bar céntrico y se llevaron toda la recaudación

Durante la madrugada de hoy, se produjo un robo en un local céntrico de la ciudad. Se trata de “El Bocha II”, un bar ubicado en Jujuy y Urquiza.

Según detalló el propietario del local, el hecho ocurrió a las 4:42, cuando un hombre forzó la puerta del local, ingresó y se llevó el dinero de la recaudación y elementos del lugar. Todo sucedió bajo la mirada de una cámara del Sistema de Emergencias 911.

“Por las cámaras vimos que 4:42 fue el robo, justo arriba del local hay una cámara del 911. Cuando la encargada llegó al local encontró que la puerta estaba forzada” aseguró el propietario del lugar, Matías Rodríguez a InformateSalta.

Según le informó la Policía, el sujeto estaría identificado después de trazar su camino a través de las cámaras de videovigilancia.

Se llevó más de $250.000 pesos, computadora, celular y POSNET, según detalló.