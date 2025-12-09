¡No les dio la nafta! Robaron una moto y la abandonaron a medio camino

Un desopilante hecho delictivo se dio en las últimas horas en la localidad de Morillo, cuando dos sujetos ingresaron en horas de la madrugada a una vivienda, mientras su propietario dormía y sustrajeron una moto marca Imsa color azul 150 cc sin patente.

Afortunadamente un pariente del damnificado, pudo observar cuando estos delincuentes se dirigían por Ruta 138 con dirección a la Misión Pozo El Chañar, a bordo de la moto. Este dato fue fundamental para el personal policial de la Comisaría de Coronel Juan Sola, que se trasladó hasta ese lugar, donde encontraron el rodado abandonado y sin combustible y si bien patrullaron alrededores, no puideron dar con los malvivientes.