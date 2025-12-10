El bajo consumo y la avalancha de productos extranjeros golpean a la industria salteña

Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, dialogó con InformateSalta y analizó el complejo escenario que atraviesa el sector. Aseguró que la falta de consumo, el aumento de la mora en créditos y la competencia directa con productos importados profundizan la crisis que arrastra la industria desde hace dos años.

“La realidad es que la industria, en general, viene bastante golpeada en los últimos dos años porque también hay una falta de consumo importante en la calle, que tiene mucho que ver con la política monetaria que se está haciendo. Un poco el fin de eso es la reducción de la inflación”, explicó en diálogo con InformateSalta.

Si bien destacó que ya pasó la incertidumbre del proceso electoral, afirmó que la actividad económica no logra recomponerse. “Hoy la realidad es que hemos salido de la incertidumbre pre electoral, pero la calle todavía no termina de reaccionar”, sostuvo.

Fazio señaló que el crédito podría ser un motor para reactivar el consumo, aunque advirtió que los indicadores actuales preocupan. “Uno espera que lo que traccione ese consumo sea el crédito, pero por otro lado hay algunos números que a uno le preocupa”, comentó. “Hoy se ven números de mora en créditos personales y en tarjeta de crédito muy altos, entonces esperar que el crédito impacte en el consumo es difícil sabiendo que hay familias detrás”.

El dirigente también cuestionó la falta de medidas que protejan la competitividad local: “La economía, yendo a nuestro sector, se puso a competir a la industria con el mundo directamente sin haber hecho ningún tipo de reforma interna”.

Entre los sectores más afectados mencionó al textil, presionado por importaciones de bajo costo. “El mundo textil es el más golpeado. Todo lo que es ventas puerta a puerta de China, lo que es Shein, lo que es Temu impactan, de alguna manera hay que entender que se están comprando productos que no están fabricados acá y que generan una competencia”, afirmó.