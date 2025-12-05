Según la UIA casi la mitad de las empresas tuvo problemas con los pagos

El 47,5% de las empresas reportó dificultades para cumplir al menos uno de los pagos principales, alertó la Unión Industrial Argentina (UIA) según una encuesta reciente.

El informe consiste en datos que abarcan de octubre a noviembre y registró que el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 43,8 puntos en octubre, valor que permaneció por debajo del umbral de expansión por decimocuarto relevamiento consecutivo. No menor es que este indicador mostró un retroceso del 5,2% de forma interanual.

Analizando la producción, destaca que el 40,3% de las empresas disminuyó su nivel de producción frente al promedio del tercer trimestre, mientras sólo el 21,3% lo aumentó.

Por su parte, el 47,4% de las firmas registró una caída en ventas internas. Esto represneta un 14% más que en octubre del 2024.

El 21% de las empresas redujo su dotación de personal, mientras que solo el 10,6% lo expandió.

Por último, el 47,5% reportó dificultades para cumplir con al menos uno de sus principales pagos; salarios, proveedores, servicios, impuestos o compromisos.