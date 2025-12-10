2 años de gestión de Durand: “Hoy tenemos una municipalidad abierta, que escucha y con las cuentas en orden"

Al cumplirse dos años de la gestión de Emiliano Durand al frente de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, ex secretaria de Gobierno y actual a cargo de Turismo, Deportes y Cultura, en diálogo con InformateSalta, destacó los avances y proyectos concretados durante este período.

“Encontramos una municipalidad endeudada, con muchos conflictos internos y externos, y obras abandonadas. En estos dos años pudimos ordenar la situación: hoy tenemos una municipalidad abierta, que escucha y con las cuentas en orden”, afirmó.

La funcionaria señaló que la gestión se enfocó en atender las prioridades de los salteños, como la reparación de calles, canales y plazas: “Agarramos una ciudad en emergencia, con calles y plazas deterioradas. Recuperamos la Plaza 9 de Julio, el canal Yrigoyen y distintos espacios de los barrios".

Agolio también destacó la recuperación de espacios históricos, como el Mercado San Miguel y la Paludica. “La verdad es que son muchas las cosas que se han hecho en la municipalidad, y todavía falta mucho por hacer", dijo.

Además, resaltó los avances en infraestructura y desarrollo productivo: “Inauguramos una fábrica municipal y hay otras dos en camino en la zona oeste alta. Nuestra escuela de emprendedores llegó a todos los barrios de la ciudad y seguirá funcionando. Son muchos logros, pero todavía falta mucho por hacer”, sostuvo.

Por último, aseguró que los avances de la gestión municipal son visibles para la ciudadanía. “Los salteños pueden ver y reconocer lo que se ha hecho en estos dos años y cómo se está preparando una nueva etapa para seguir creciendo”, concluyó.