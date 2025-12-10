Durand, furioso con Bettina: "Dejó obras tiradas y ahora pretende dar consejos mientras busca laburo en LLA"

Luego de que la ex jefa comunal Bettina Romero reapareciera públicamente con críticas y recomendaciones sobre la gestión municipal, el actual intendente de Salta, Emiliano Durand, salió con los tapones de punta y aseguró que “no puede dar consejos” después del estado en el que dejó la ciudad.

Durand repasó una serie de obras que, según dijo, dejó inconclusas o abandonadas. Entre ellas, mencionó el canal de la avenida Yrigoyen, presentado en su momento como una “mega obra”. “Lo dejaste tirado, se caía todo. Nosotros lo terminamos en dos años”, afirmó.

También cuestionó la remodelación de la plaza 9 de Julio, que - según indicó - demandó “una torta de guita” y que debió ser concluida por la actual gestión.

"Vos compraste macetas, nosotros hacemos fábricas para que la gente pueda laburar"

Otro de los puntos fue la transformación de La Palúdica, un espacio que, según dijo, Bettina Romero había utilizado para hacer campaña con su imagen. “¿Te acordás que la llenaste con tu cara? Hoy es una plaza. No está la cara de nadie, ni la tuya ni la mía”, expresó.

Además la cuestionó por la desaparición de productos de ayuda social desde depósitos de la Municipalidad, justo antes que finalizara su gestión. “Se robaron las cosas de los discapacitados antes de irse. Vaciarón los galpones de los discapacitados, y fue tu primo Fayón”, afirmó.

También aseguró que la actual gestión municipal recibió máquinas rotas, calles destrozadas, luminarias sin mantenimiento y un sistema de servicios “devastado”. "Ya nos costaste mucho tiempo y plata. Cuatro años perdidos. En dos años hicimos más que vos en cuatro”, sentenció.

¿El pase del año?

En ese marco, el jefe comunal cuestionó también el posicionamiento político actual de Bettina Romero, a quien acusó de intentar "saltar" al espacio de La Libertad Avanza. “Apareciste buscando laburo en La Libertad Avanza. Alguna vez hay que ser parte de la solución".

"Basta, Bettina, ponete a laburar"

En el mismo sentido, se expresó el jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, quien calificó como “una broma” la intención de Romero de cuestionar la administración actual. “Es una burla para los salteños. Los vecinos no se olvidan de la cantidad de obras que dejó paralizadas. Si algo nos enseñó Bettina es que no se gobierna a base de caprichos”, indicó.

El funcionario también sugirió que la nueva presencia mediática de la exintendenta responde a una estrategia de alineamiento político: “Parece que está tirando el currículum para ver si La Libertad Avanza la agarra. Si no, no se entiende”.