Con un arma de juguete, amedrentaba a la gente sobre ruta 34

El sábado 6 de diciembre de 2025 a las 09.57 horas, operadores del Centro de Videovigilancia de Tartagal detectaron a un sujeto en actitud sospechosa sobre ruta nacional 34 y calle 13 de junio. De inmediato, el Centro Coordinación Operativa envió patrulla al lugar.

El sujeto estaba amedrentando a transeúntes con un revólver de juguete.

Efectivos de Infantería lo demoraron. Se trataba de un hombre de 29 años con domicilio en barrio Tomas Ryan.

Se secuestró entre sus prendas de vestir la réplica de arma de fuego y un cuchillo.

Tomó intervención en el hecho la Fiscalía Penal 3.