Amarran, golpean y asaltan en entradera a ex senadora salteña para robarle dinero

La ex senadora provincial, Nora Cannuni, fue víctima de una violenta entradera en la madrugada del miércoles en su domicilio de Embarcación, donde tres hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda, la maniataron y, tras revolver la casa, lograron sustraer alrededor de un millón de pesos en efectivo y unos 600 dólares.

Según informó El Tribuno, todo pasó cerca de las cuatro de la mañana cuando Cannuni escuchó ruidos en la galería de su casa; al salir de su dormitorio, se encontró de inmediato con los tres asaltantes, quienes vestían completamente de negro y tenían los rostros cubiertos. El perro de la familia intentó defenderla, pero fue rápidamente golpeado con un hierro y encerrado en la cocina por los intrusos.

Una vez reducida, la ex senadora fue sometida con brutalidad. “Me ataron las manos y los pies, me mantuvieron boca abajo y uno de ellos me pisaba la espalda”, relató Cannuni, sumando que los delincuentes exigían insistentemente "plata y dólares", logrando que la víctima les entregara el dinero que tenía disponible en ese momento.

La ex legisladora sufrió moretones; sospecha que el ataque no fue al azar, sino un "mensaje" con trasfondo debido a la violencia ejercida.

Lo que llamó la atención de la víctima fue que, a pesar de la violencia, el robo fue parcial, ya que parte del dinero quedó en la vivienda. Además, el principal agresor le repitió la frase inquietante: “vos sos la picarita”. Estos detalles, sumados a que le rompieron el teléfono antes de huir para evitar que pidiera ayuda, refuerzan la sospecha de que, “si venían por plata se llevaban todo, para mí fue un mensaje”, afirmó la ex senadora.

El episodio de terror duró cerca de 20 minutos, finalizando cuando los ladrones huyeron aproximadamente a las 4.20 de la mañana. Cannuni logró desatarse sola y, diez minutos después, realizó la denuncia en la comisaría local. La ex senadora reveló que este asalto se suma a una serie de incidentes extraños que vive desde mayo, que incluyen sabotajes a cámaras de seguridad, intentos de ingreso y múltiples robos en el colegio donde trabaja. “Siento que hay una persecución y que esto es personal”, expresó.

Tras la denuncia, la Policía de Salta, a través de la Brigada de Investigaciones, inició la recolección de pruebas, como también ya se analizan imágenes de cámaras de seguridad que muestran una camioneta con patente visible en la zona a la hora del robo, además del levantamiento de posibles huellas dactilares.