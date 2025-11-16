Ariel Gervacio Arias es el nuevo intendente de Morillo y marca el final de la intervención municipal

Con el 93,33% de las actas publicadas, Ariel Gervacio Arias, candidato de Primero Salta, fue electo como nuevo intendente de Morillo al obtener el 43,77% de los votos, equivalente a 2.408 sufragios. La elección, realizada este domingo, puso fin al período de intervención municipal iniciado en 2024 tras la detención del exintendente Atta Miguel Gerala por el saqueo de rieles del ramal C-25.

Los resultados oficiales del Tribunal Electoral de Salta confirmaron que Arias logró una diferencia amplia frente a sus competidores. En segundo lugar quedó Mario Alberto Romero (Primero los Salteños), con el 27,85% de los votos, mientras que Avelino Vidal (Felicidad) obtuvo el 9,18%. Más atrás se ubicaron Luis Rolando Córdoba (Representar), Néstor Montes (Partido del Trabajo y del Pueblo) y Miguel Arias (Frente Plural).

La participación alcanzó el 67,64%, con 5.563 votos emitidos sobre 8.914 electores habilitados. Del total, 5.501 fueron válidos afirmativos, con un porcentaje casi nulo de votos en blanco, impugnados u observados, lo que marcó una jornada electoral ordenada y sin incidentes.

La elección se desarrolló entre las 8 y las 18, con 30 mesas distribuidas en nueve establecimientos educativos, en una jornada que para muchos vecinos tuvo un carácter histórico. Tras un año de intervención, la comunidad de Coronel Juan Solá (Morillo) volvió a elegir a sus autoridades municipales mediante el voto popular, en un contexto atravesado por la causa judicial contra Atta Gerala, quien recientemente recuperó la libertad aunque continúa imputado.

Con el triunfo de Arias, Morillo inicia una nueva etapa institucional. La gestión del flamante intendente quedará marcada por el desafío de estabilizar el municipio, recomponer la confianza vecinal y continuar el proceso de reorganización administrativa tras una de las crisis políticas más significativas del departamento Rivadavia en los últimos años.