¡Evitando al mosquito! A días del verano, ¿cuánto cuestan repelentes contra el insecto?

Con el inminente comienzo del verano y el arribo de las altas temperaturas, el mosquito, vector transmisor del dengue, comienza a proliferar en Salta, obligando a las familias a equiparse para protegerse. Ante la necesidad de contar con un kit completo para combatir al insecto, los salteños deben afrontar un gasto que ronda los $26.000 pesos, si optan por adquirir una unidad de las diferentes opciones disponibles en el mercado.

¿Cuáles son los precios? Para quienes buscan la alternativa más económica, los espirales son la opción más accesible, con paquetes de 12 unidades que se consiguen a precios que van desde los $1.500 hasta los $2.250. Otra alternativa popular son las tabletas, cuyo paquete de 24 unidades cuesta aproximadamente $4.950 pesos, aunque requieren de una inversión inicial en el aparato difusor, que tiene un valor de $8.600.

En cuanto a las soluciones de acción directa, los insecticidas en aerosol presentan un rango de precios amplio, oscilando entre los $3.700 y los $8.500 pesos. El producto de uso personal más demandado, el repelente, se encuentra en un promedio de precios de entre $4.000 y $6.000 pesos.

Finalmente, la opción del líquido eléctrico se posiciona en un valor más elevado, con un costo de $8.650 pesos por unidad. Al sumar los productos básicos (espirales, tabletas, insecticida, repelente y líquido eléctrico), el gasto total para armar un kit antimosquitos que permita combatir al insecto en diferentes ambientes del hogar se aproxima a los $26.000, lo que representa un impacto considerable en el bolsillo antes de la temporada alta de mosquitos.