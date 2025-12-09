¿Cuánto cuesta tener una pileta en casa este verano salteño?

Con la llegada paulatina del verano, los salteños comienzan a sentir el rigor de las altas temperaturas, lo que impulsa la búsqueda de alternativas para refrescarse; en este contexto, la pileta aparece como opción ideal para sobrellevar el calor desde casa, ya sea que se opte por una solución permanente en el fondo del hogar o una versión de lona para la temporada.

Pero, ¿cuánto dolerá el alivio al bolsillo? La diferencia de precios es clara para quienes prefieren una pileta fija de fibra de vidrio y quienes prefieren la practicidad de una pileta de lona. En el caso de éstas, para uso estacional o espacios reducidos, ofrecen precios muy accesibles, mientras que las de fibra de vidrio implican una inversión mayor, pero aseguran durabilidad y equipamiento completo, incluso con planes de financiación.

Para quienes buscan una opción permanente, los precios de las piletas de fibra de vidrio arrancan en ofertas tentadoras, como los modelos más pequeños tipo jacuzzi de $1.500.000 (2x2m). Los cascos medianos, de medidas funcionales como 4.70 x 2.70 x 1.30 metros, tienen un costo de alrededor de $2.750.000, mientras que un modelo de 6 x 3 x 1.50 metros con escaleras tribuna se cotiza en $3.400.000.

Los modelos de fibra de mayor tamaño y mejor equipamiento superan fácilmente los $4.500.000, incluyendo de regalo el equipo de filtrado, bomba y caños necesarios para su instalación. Algunas empresas incluso ofrecen financiación al 100%, dando la posibilidad de pagar en seis cuotas fijas piletas de dimensiones considerables, como las de 7x3 metros, haciendo la inversión más accesible en el corto plazo.

En contraste, para quienes necesitan una solución rápida y económica, la alternativa de la pileta de lona es la más popular. Los modelos infantiles, de 400 litros, tienen un precio de alrededor de $50.000, mientras que una Pelopincho de tamaño mediano (2.70 x 1.60m y 2.800 litros) se consigue por aproximadamente $130.000. Una de las opciones más grandes de lona, con dimensiones de 4.40 x 2.20 x 0.80 metros, tiene un valor de unos $150.000, a lo que se debe sumar el mantenimiento básico, cuyo combo de cloro, alguicida y clarificante tiene un precio de mercado de alrededor de $45.000.