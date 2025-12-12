A un mes de la muerte de Santiago su familia pide justicia: “Enterrar a un hijo no tiene palabras”

Un mes atrás la familia de Santiago Liquin sufría un golpe muy fuerte, la pérdida de este joven que mientras iba a trabajar por la calle conocida como Avenida del Carnaval, se cruzó con un conductor alcoholizado que terminó impactándolo.

Abraham Saúl, es su padre y quien convoca a una marcha en Plaza 9 de Julio pidiendo justicia y una condena ejemplar para este conductor que le arrebató lo más preciado.

“Mi hijo iba en la moto esa noche en la Avenida Carnaval porque decía que por ahí era más tranquilo, pero para los inconscientes al ser tranquila la usaron de autopista” comentó a Multivisión Federal.

Según su conocimiento, el conductor alcoholizado habría estado bebiendo ese día durante toda la tarde, por lo que al conducir por esa vía se cruzó de carril impactando con mucha violencia a Santiago: “Lastimó todo su cuerpito, desde hombres a tobillo”.

“Como padre enterrar a un hijo no tiene palabras”.

Hoy familiares y amigos de Santiago piden justicia y una condena ejemplar ante tanto dolor: “Pedimos basta de muerte de personas inocentes, basta de muertes por alcoholizados al volante”.

Por el momento el conductor se encuentra con prisión preventiva dictada por la jueza interviniente, algo que piden se mantenga hasta el juicio.

Consultado si alguien de la familia del acusado se acercó o comunicó con ellos, manifestó que no, y que llegó a su conocimiento que conducir en estado de ebriedad era costumbre del sujeto.

“Nosotros hoy sufrimos una pérdida irreparable, mi hijo era muy buen chico, trabajador, quería emprender, había terminado de estudiar y quería salir adelante, con buenos consejos de la familia y hoy no está mi hijo, no va a volver a casa” finalizó.