Familiares y amigos de Santy Liquín exigen justicia en las puertas de Ciudad Judicial

El dolor no frena a familiares y a migos del joven Santiago Liquín, quien perdió la vida tras ser embestido por un conductor ebrio de manera frontal mientras circulaba con su moto por Avenida del Carnaval en zona Sur y siguen marchando en pedido de justicia.

Si bien el conductor fue detenido, se supo que intentó fugarse. Hoy a disposición de la justicia, sus seres querdios insisten semana a semana en que la causa no se frene y es así que en la jornada de este miércoles se apostaron en las puertas de Ciudad Judicial, para pedir celeridad en la investigación, publicó QPS.