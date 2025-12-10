Conductores ebrios: “Nunca van presos y las familias nunca ven justicia”

Referentes de PAVICEI (Padres y Amigos de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables) pidieron cambios urgentes en el Código Penal y sanciones más severas para quienes manejen en estado de ebriedad.

“El siniestro vial es el crimen perfecto” dijo Sonia Méndez de PAVICEI, haciendo hincapié que los responsables nunca van presos, sino que quedan en libertad, mientras las familias que pierden a sus seres queridos no ven justicia.

En diálogo con FM Aries, dijo que desde la organización trabajan en la prevención, concientización y acompañamiento de familiares que atraviesan estas tragedias viales, además participa, en su caso particular, de las charlas obligatorias para conductores que pierden 20 puntos del scoring al dar positivo en alcoholemia y que buscan recuperar su licencia.

“Tratamos de tocarles la cabeza, el corazón, la actitud, para que no reincidan”.

PAVICEI capacita además a cadetes de la Policía acerca de la importancia de realizar los controles y no aceptar coimas: “Queremos que entiendan porque están ahí: es nuestro dolor el que nos lleva a hacer todo esto”.

Lamentó que a pesar de las medidas que se llevan adelante en el marco de la Ley de Tolerancia Cero, durante el fin de semana se detectaron 130 conductores con alcohol en sangre.

Méndez afirma que esta problemática que aqueja a la sociedad podría resolverse de modificarse las condenas del Código Penal elevando las penas y estableciendo sanciones más severas.

“Conducir alcoholizado convierte al auto en un arma móvil. Quien hace eso es un asesino al volante (…)”.

Su objetivo es evitar el dolor a otras familias por la pérdida de un ser querido por siniestros viales que tienen tras el volante a conductores alcoholizados.