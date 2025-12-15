La atacaron entre seis y le robaron la bici en la ciclovía de avenida Paraguay

Una joven fue víctima de un robo violento este fin de semana mientras circulaba en bicicleta por la ciclovía de avenida Paraguay. Según relató, fue atacada por seis personas, quienes la golpearon y la obligaron a soltar el rodado para llevárselo.

Tania, la víctima, contó que el ataque fue en grupo y de manera sorpresiva. “Me atacaron entre varios, me empezaron a patotear hasta que tuve que soltar la bici. Gritaba y pedía ayuda, pero nadie me ayudó”, expresó en declaraciones a Multivisión Federal.

La joven relató además que durante el forcejeo quedó atrapada con su pie entre el manubrio mientras los agresores arrastraban la bicicleta. “Se me trabó el pie entre el manubrio y ellos mientras se llevaban la bici, me arrastraron a mí también”, explicó.

Tras el hecho, Tania señaló que en la zona hay cámaras de seguridad y que recibió de manera anónima el nombre de uno de los presuntos autores.

Por último, remarcó el perjuicio que le generó el robo: “La bicicleta la compré hace exactamente un mes y la usaba para ir y volver del trabajo”.