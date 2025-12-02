Buscan a una adolescente que desapareció el domingo

Nahiara Aylen tiene 15 años y desde el fin de semana es intensamente buscada por su familia.

La última vez que vieron a la joven de 15 años fue el domingo, en barrio Santa Ana I. Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 3 del Distrito de Prevención 10.

Nahiara es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo color castaño, ojos marrones, tiene un piercing en el ombligo y mide aproximadamente 1,50 metros de estatura. La última vez que fue vista vestía un pantalón corto negro, remera roja y zapatillas negras.

Quienes la hayan visto o puedan aportar datos, pueden comunicarse al Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana a su domicilio o a los teléfonos 3874574731 de Comisaría 3 barrio Santa Ana.