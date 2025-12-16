El PBI creció 3,3% interanual y mostró una pequeña mejoría

El Producto Interno Bruto (PBI) de la Argentina registra un crecimiento interanual del 3,3% en el tercer trimestre del 2025. El dato surge del informe de avance del nivel de actividad que fue publicado esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el organismo oficial, en términos desestacionalizados la actividad económica avanzó 0,3% respecto del segundo trimestre del año.

Si analizamos la demanda, el mayor impulso interanual provino de la formación bruta de capital fijo que creció 10,3%; exportaciones con un aumento del 10,2%. Por otro lado, el consumo privado aumentó un 5,3% mientras que el público lo hizo un 1,7%.

En la comparación trimestral desestacionalizada, la inversión mostró una caída del 6,0%, mientras que las exportaciones crecieron 6,4%, el consumo privado 0,2% y el consumo público 0,5%.

Se destacaron fuertes crecimientos en intermediación financiera, con una suba del 28,4% interanual, explotación de minas y canteras, con 10,3%, y hoteles y restaurantes, con 7,1%. En contraste, la industria manufacturera cayó 2,4%, la pesca retrocedió 20,2% y la administración pública mostró una baja del 0,6%.

De esta manera, el PIB acumula un crecimiento del 5,2% en lo que va del año.