La más baja del país: La inflación de noviembre fue de 2,3% en el NOA

Este jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5% en el total nacional, por encima del valor del mes anterior. En el NOA el organismo indicó que fue de 2,3%, el porcentaje más bajo junto a la Patagonia.

En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 28.1%, mientras que la interanual, con respecto al mismo mes del 2024, es de 31,6%.

#DatoINDEC#IPC: en noviembre de 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país https://t.co/ffAwYcRnmd pic.twitter.com/eirj1TvTa4 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2025

Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

agua, electricidad, gas y otros combustibles Alimentos y bebidas no alcohólicas

Mientras lo que menos variación fueron:

Recreación y cultura

Restaurantes y hoteles

En noviembre de 2025, alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país. En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron: