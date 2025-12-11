La más baja del país: La inflación de noviembre fue de 2,3% en el NOA

Economía11/12/2025
Inflacion NOA Noviembre

Este jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5% en el total nacional, por encima del valor del mes anterior. En el NOA el organismo indicó que fue de 2,3%, el porcentaje más bajo junto a la Patagonia.

En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 28.1%, mientras que la interanual, con respecto al mismo mes del 2024, es de 31,6%.

Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas

Mientras lo que menos variación fueron:

  • Recreación y cultura
  • Restaurantes y hoteles
En noviembre de 2025, alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia  sobre la suba mensual en todas las regiones del país. En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas
  • Transporte
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

 

