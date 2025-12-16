El Senado abrirá este miércoles el debate de la reforma laboral y el oficialismo buscará aprobarla antes de fin de año

El Senado de la Nación abrirá este miércoles a las 11 el debate en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, en un esquema de tratamiento acelerado que el oficialismo buscarará cerrar con una votación en el recinto el viernes 26 de diciembre.

Para avanzar con ese objetivo, desde las 9 de la mañana quedarán formalmente constituidas las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que luego se reunirán en plenario para iniciar la ronda de exposiciones y consultas sobre los cambios propuestos en la legislación laboral y sindical.



Entre los primeros expositores estarán previstos el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y funcionarios del Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, junto a otros especialistas convocados para analizar el alcance de la iniciativa.

La apertura del debate se producirá luego de la reunión mantenida este martes entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque, en la que se acordó avanzar en paralelo con el tratamiento de la reforma laboral y la ley de glaciares, mediante la conformación simultánea de comisiones.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmará que el objetivo central será obtener dictamen este viernes, tras dos jornadas de debate. En total, 15 expositores participarán del análisis: 10 propuestos por el oficialismo y sus aliados y cinco por el interbloque peronista, que conduce José Mayans.