Avioneta con falla en tren de aterrizaje aterrizó sin heridos en Salta

Una avioneta que transportaba a seis personas declaró una emergencia en el aeropuerto de Salta debido a un desperfecto en el tren de aterrizaje, generando momentos de tensión entre el personal y los presentes.

El incidente ocurrió durante la aproximación, cuando se detectó que el tren de aterrizaje estaba trabado, lo que impedía un aterrizaje normal sobre la pista principal.

Ante la situación, si bien se analizó la posibilidad que aterrice en el AeroClub, se terminó por decidir que lo haga en el aeropuerto local.

Durante la maniobra, se activó el protocolo de emergencia, con la intervención de bomberos, motoristas y personal de seguridad, generando un importante movimiento operativo en la zona aeroportuaria.

Gracias a la pericia del piloto y a la coordinación de todos los servicios del aeropuerto, el tren de aterrizaje se destrabó durante las maniobras y la avioneta, identificada como LV-IWF, aterrizó sin inconvenientes.

Desde Aeropuertos de Salta confirmaron que los ocupantes se encuentran en buen estado. “Felicitaciones a todos quienes intervinieron en la emergencia y actuaron a la altura de las circunstancias”, señalaron.