Cayó otra avioneta con estupefacientes, esta vez en Santa Fe

Una avioneta cargada con cocaína fue hallada estrellada en un campo de maíz en la zona rural de Arequito, en el departamento Caseros, al suroeste de Santa Fe. La aeronave, un Cessna 182M Skylane con matrícula argentina LV-ESR, fue encontrada por un arriero que dio aviso inmediato a la Policía.

Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad Regional IV y de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron intervención a la Justicia Federal, que dispuso la presencia de Gendarmería Nacional. Los gendarmes constataron que la avioneta transportaba un cargamento envuelto en una lona verde, en cuyo interior había ladrillos de cocaína.

El procedimiento se realizó con testigos y los narcotests confirmaron la presencia de droga. Además, se secuestraron una pistola Glock calibre 9 mm, un GPS, un celular, instrumentos de vuelo, alimentos de origen extranjero y una lona con la inscripción “Made in Brazil”.

Las primeras pericias indicaron que el motor estaba frío, lo que sugiere que el piloto habría realizado un aterrizaje de emergencia durante la madrugada. Se sospecha que cómplices retiraron gran parte del cargamento antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

La Justicia Federal investiga ahora el origen del vuelo y su posible conexión con la reciente detención de Brian Walter Bilbao, narcotraficante capturado por Gendarmería en Exaltación de la Cruz con más de 400 kilos de cocaína.