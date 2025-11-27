Ampliación del aeropuerto: "Salta es el punto de entrada aerocomercial del norte"

En diálogo con InformateSalta el Coordinador del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta, Fernando García Soria, destacó el avance en las obras del Aeropuerto Martin Miguel de Güemes, de la ciudad de Salta, que ya cuentan con un 50% de progreso. "Es una muy buena noticia esto que se presentó, vamos a pasar a tener 15 mil metros cuadrados y se amplía en un 65% la capacidad operativa del aeropuerto en la zona de servicios", destacó Soria al respecto.

Es que se trata de "una obra importante y necesaria porque nuestro aeropuerto había quedado chico".

Esto es "algo que nos posiciona como punto de entrada al norte argentino, y tiene que ver con las conexiones que tiene hoy por hoy Salta, no solamente con con otros destinos nacionales sino también internacionales".

No es algo de extrañar, ya que "Salta tiene una de las mejores conectividades argentinas; estamos conectados con otras ocho ciudades del país y tenermos tres vuelos internacionales, lo cuál marca no solamente el rol de Salta como destino turístico, sino que además tiene el rol de ser el distribuidor del norte argentino".

De esta manera, Salta consolida como "el punto de entrada aerocomercial del norte".

Temporada de verano

Para Soria, "fue un año con muchos desafíos en dónde se consolidó el trabajo entre el sector público y privado. Hay buenas expectativas para la temporada de verano aunque no es la temporada alta que tiene históricamente Salta, pero estamos trabajando en eso, generar propuestas vinculadas a un componente cultural".